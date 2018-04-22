تعاون جديد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وهواوي

سعيد العجل(صدى):

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية مذكرة تعاون مع شركة “هواوي”، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز ثقافة ريادة الاعمال والابتكار في القطاع بما يساهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وتتضمن مذكرة التعاون برامج تدريبية متنوعة تشمل التقنيات الحديثة بالإضافة الى لتطوير مركز الابتكار في المملكة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي و”إنترنت الأشياء” المصممة خصيصاً لتمكين ريادة الأعمال في السعودية.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه قد حضر مراسم توقيع مذكرة التعاون إلى جانب الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، وكيل الوزارة لصناعة التكنلوجيا والقدرات الرقمية، ومارك شو، نائب رئيس شركة “هواوي” العالمية وبول سكانلان، الرئيس التقني لشركة “هواوي” العالمية بالإضافة إلى دينيس زهانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت” العربية السعودية المحدودة.

وستتيح “هواوي” لـ 1500 شاب سعودي فرصة الاستفادة من برامجها المتخصصة في تنمية مهارات تقنية المعلومات والاتصالات بدءاً من العام 2018 وحتى العام 2020. ويُشار إلى أن “برنامج قادة المستقبل” و”برنامج المعهد الوطني للتدريب الصناعي” سيمنحان جميع المتدربين فرصة الحصول على وظيفة رسمية لدى هواوي عند استكمال التدريب. كما ستوفر “هواوي” برامج توعية من خلال زيارة مركز “هواوي” الإقليمي للابتكار والتدريب والحلول المتكاملة (CSIC) وإطلاق مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات المبتكرة من “هواوي” بمشاركة 5,000 طالب ومقيم في المملكة.

وسوف يشهد مركز “هواوي” للابتكار المشترك عمليات تطوير إضافية لتعزيز دور ريادة الأعمال السعودية في تطوير وتحديث تقنيات الذكاء الاصطناعي و”إنترنت الأشياء” بما يتيح لرواد الأعمال في المملكة فرصة الاستفادة من هذه المنصات في مواصلة الابتكار وتدريب الأفراد والمؤسسات على إطلاق أعمال ناجحة تقود عملية التحوّل الرقمي الشامل.

وفي معرض تعليقه على إبرام مذكرة التعاون، قال معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية: “لقد نجحنا في إقامة الكثير من اتفاقيات التعاون الهامة مع شركاء عديدين في القطاعات العامة والخاصة والغير ربحية سعيا منا لإدخال التنوع الاقتصادي وتطوير التقنيات وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وكانت ‘هواوي’ إحدى الشركاء المثاليين في مسيرتنا هذه. نحن فخورين بالإنجازات التي تحققت من خلال اتفاقيات التعاون السابقة مع ‘هواوي’، وسنسعى الآن لتنفيذ الأعمال المدرجة بموجب اتفاقية التعاون هذه، حيث أنها تتيح لنا تعزيز وصقل الكوادر الوطنية بما يمكنها من قيادة مسيرة التحوّل الرقمي واحتلال مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

من جانبه، صرّح، مارك شو، نائب رئيس شركة “هواوي” العالمية: “تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة هامة ورائعة من مسيرة تحولها الرقمي. لقد اعتمدنا على مر السنوات الماضية منهجاً مصمماً خصيصاً لمساعدة السعودية وتعزيز قدراتها ورفد قاعدتها المعرفية وخبراتها في جميع مجالات تقنية المعلومات والاتصالات بما يمكنها من تحقيق أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030”.

الجدير بالذكر أن مذكرة التعاون هذه جاءت بعد تنفيذ “هواوي” عدد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية في المملكة حيث أطلقت “هواوي” برنامجها العالمي “بذورٌ من أجل المستقبل” قبل ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تنمية مهارات جيل المستقبل في تقنية المعلومات والاتصالات.

وكان مركز تدريب “هواوي” في الرياض قد خرّج أكثر من 4,000 مهندساً منذ تأسيسه عام 2006 وشارك عدد أكبر من الشباب السعودي في المبادرات التعليمية التي أطلقتها أكاديمية “هواوي” بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة الملكية في ينبع. كما تعاونت “هواوي” مجدداً عام 2017 مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية ونجحت باستقطاب 10,285 طالباً من 121 مؤسسة تعليمية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط حيث تمكّن 13 طالباً من الفوز برحلة العمر إلى مقر شركة “هواوي” في مدينة شنزن الصينية للمشاركة في التصفيات النهائية. وفاز في نهاية هذه الفعالية ستة طلاب سعوديين بجوائز التميز وحصلت العديد من المؤسسات السعودية التعليمية على شهادات التميز.

– انتهى-

نبذة عن ’هواوي‘:

نهدف في “هواوي”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى إثراء حياة الناس وتحسين كفاءة أعمالهم في مختلف أوجه حياتهم اليومية من خلال العمل على بناء عالم أكثر تواصلاً، وذلك بصفتها شركة مسؤولة تجاه المجتمعات التي تعمل بها، وعنصر فاعل في دفع عجلة تقدم المجتمع المعلوماتي، ومساهم كبير في تطور صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ووضعها في خدمة تطوير أعمال الصناعات والقطاعات الأخرى. ومن خلال التزامها بنهج الابتكار المرتكز على فهم متطلبات وتطلعات العملاء وفق احتياجات أسواقهم المحلية، وبناء شراكات استراتيجية بنظام ايكولوجي شامل يعتمد على التعاون وتضافر الجهود وتشارك الخبرات والمعارف بشكل مفتوح، استطاعت “هواوي” توفير باقة متكاملة من الحلول الابتكارية الشاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتمنح عملائها المزايا التنافسية التي ينشدونها في مجال شبكات الاتصالات، وشبكات المشاريع والمؤسسات والشركات، وأجهزة المستهلك المتطورة، والحوسبة السحابية.

ويلتزم موظفوا “هواوي” البالغ عددهم 180,000 موظفاً حول العالم، بتحقيق أعلى مستويات القيمة والقيمة المضافة لعملائهم من شركات الاتصالات والمؤسسات والأفراد. وتنتشر منتجات وحلول “هواوي” اليوم في أكثر من 170 دولة حول العالم، حيث تعمل على خدمة متطلبات الاتصالات لأكثر من ثلث سكان العالم. وقد تأسست “هواوي” في عام 1987، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع “هواوي” الإلكتروني:هنا

أو تابعونا عبر الروابط التالية:

هنا

هنا

هنا

هنا

هنا

هنا