بالفيديو.. مهرجان ينقلب لكارثة.. مصرع 17 شخصا غرقا في نهر جنوب الصين

بكين(صدى):

في واقعة مؤسفة من نوعها، لقي 17 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الأحد، غرقًا في نهر جنوب الصين، إثر تصادم زورقين في سباق خلال فعاليات مهرجان ” زوارق التنين ” التقليدي الذي قام هناك.

حيث سقط 57 شخصًا في مياه النهر، وعليه، أرسلت السلطات 200 رجل إنقاذ للمساعدة، فيما تمكن 40 شخصًا منهم من النجاة، وتم نقل 5 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جدير بالذكر، أن مهرجان ” قوارب التنين ” ، يجرى تنظيمه في الصين باسم ” دوان وو ” ، ويعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، من سباق عدة فرق باستخدام ” زوارق التنين ” .