بالفيديو.. مهرجان ينقلب لكارثة.. مصرع 17 شخصا غرقا في نهر جنوب الصين
في واقعة مؤسفة من نوعها، لقي 17 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الأحد، غرقًا في نهر جنوب الصين، إثر تصادم زورقين في سباق خلال فعاليات مهرجان ” زوارق التنين ” التقليدي الذي قام هناك.
حيث سقط 57 شخصًا في مياه النهر، وعليه، أرسلت السلطات 200 رجل إنقاذ للمساعدة، فيما تمكن 40 شخصًا منهم من النجاة، وتم نقل 5 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
جدير بالذكر، أن مهرجان ” قوارب التنين ” ، يجرى تنظيمه في الصين باسم ” دوان وو ” ، ويعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، من سباق عدة فرق باستخدام ” زوارق التنين ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9781 ] نشر منذ 49 دقيقة
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