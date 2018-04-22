مع اقتراب صلاح من الريال.. كلوب يتحدث عن قيمته السوقية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب نجم ليفربول المصري محمد صلاح، من القلعة البيضاء الإسبانية؛ خلال الانتقالات الصيفية.

وقالت المصادر إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع صلاح؛ لتعزيز هجومه في ظل تراجع أداء ثنائي الفريق جاريث بيل وكريم بنزيما.

وعلى جانب أخر تحدث يورجن كلوب عن قيمة اللاعب السوقية الآن، قائلًا:” هذا هو الجزء التجاري من كرة القدم. مبلغ الـ 37 مليون جنيه استرليني أو ما كان عليه – لست متأكدا من السعر – كان يمكن لفرق أخرى أن تتمكن من شرائه بهذا المبلغ “.

وأضاف: ” الآن هو سجل 40 هدفًا هل علينا أن ندفع 50 مليون باوند؟ ، حين تتعاقد مع لاعب أنت تخاطر دومًا وهناك إمكانية بعدم نجاح الصفقة، لكنه لاعب جيد جدًا وكنا نأمل ومتأكدين من أنه سيقدم أداءًا جيدًا “.

وأختتم كلوب: ” ما سعر مو الآن ؟ لا يهم، لقد سارع باتخاذ الخطوة التالية في مسيرته وتطوره، في روما كان جيدًا حقًا، وفقط لأن إنجلترا لديها بطولة البريميرليج العظيمة فقد لا تحرص على متابعة الدوريات الأخرى، لكن من الواضح أنه كان رائعا حقا في روما، وهو رائع للغاية أمام المرمى “.