4 خطوات لمنع تسريب المياه من سيارتك باستخدام ” البن والبهارات “
كشف خبراء في مجال السيارات عن حل سريع وسحري لمشكلة تسريب ماء ردياتير السيارة أثناء السفر أو العطلات، ولا نجد ورشة صيانة ونتعرض وقتها لمشكله في المحرك ، مُشيرين أنه في هذه الحالة يمكن استخدام البن والبهارات.
والأمر ليس بمزحة، إذ يمكنك استخدام الفلفل الأسود والبن كحل مؤقت لتسريب سائل التبريد أو الماء من ردياتير السيارة.
ونستعرض هنا 4 خطوات عليك اتباعها للقيام بتلك المهمة وهي:
1- تجنب فتح غطاء الردياتير وهو ساخن:
يجب الحرص على عدم فتح غطاء الردياتير والسيارة ساخنة، وننتظر حتى تبرد حتى لا نتعرض للحروق.
2- أحضر كمية من البن أو الفلفل الأسود:
قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من أنه بارد، واحضر كمية البن أو الفلفل الأسود الخشن، على أن يكون بقدر 150 جراما.
3- ضع البن أو الفلفل في الردياتير:
قم وضع البن أو الفلفل داخل الردياتير ثم زوده بالماء، وأحكم إغلاقه.
4- شغل محرك السيارة:
بعد ذلك، عليك تشغيل المحرك ليتحرك الماء المضاف إليه البن أو الفلفل داخل الردياتير والمحرك ليصل إلى الثقوب ويسدها.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد ذلك جب الفنجال وقرب التمر
وعدل مزاجك .
ابو راكان السليمي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
وشاهي الربيع 100%100 انا مجربه