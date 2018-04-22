4 خطوات لمنع تسريب المياه من سيارتك باستخدام ” البن والبهارات “

متابعات(صدى):

كشف خبراء في مجال السيارات عن حل سريع وسحري لمشكلة تسريب ماء ردياتير السيارة أثناء السفر أو العطلات، ولا نجد ورشة صيانة ونتعرض وقتها لمشكله في المحرك ، مُشيرين أنه في هذه الحالة يمكن استخدام البن والبهارات.

والأمر ليس بمزحة، إذ يمكنك استخدام الفلفل الأسود والبن كحل مؤقت لتسريب سائل التبريد أو الماء من ردياتير السيارة.

ونستعرض هنا 4 خطوات عليك اتباعها للقيام بتلك المهمة وهي:

1- تجنب فتح غطاء الردياتير وهو ساخن:

يجب الحرص على عدم فتح غطاء الردياتير والسيارة ساخنة، وننتظر حتى تبرد حتى لا نتعرض للحروق.

2- أحضر كمية من البن أو الفلفل الأسود:

قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من أنه بارد، واحضر كمية البن أو الفلفل الأسود الخشن، على أن يكون بقدر 150 جراما.

3- ضع البن أو الفلفل في الردياتير:

قم وضع البن أو الفلفل داخل الردياتير ثم زوده بالماء، وأحكم إغلاقه.

4- شغل محرك السيارة:

بعد ذلك، عليك تشغيل المحرك ليتحرك الماء المضاف إليه البن أو الفلفل داخل الردياتير والمحرك ليصل إلى الثقوب ويسدها.