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بالفيديو.. حلا الترك تغني لايف مع والدتها

بالفيديو.. حلا الترك تغني لايف مع والدتها
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الشابة حلا الترك جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لها برفقة والدتها .

وظهرت حلا بالفيديو وهي في بث مباشر مع متابعيها الذين طلبوا منها الغناء ، فقالت لها والدتها غني لهم الأغنية ياللي تحبيها ” حبك يضيق بالراس ماليني حب وإحساس ” وبالفعل أدتها حلا بطريقة مذهلة .

ما اثار إعجاب متابعيها لإحساسها المرهف بهذه الأغنية ، التي أعتبرها البعض أنها غنتها سابقاً في إحدى البرامج التليفزيونية في إشارة منها أنها موجهه لوالدها محمد الترك المنفصل عن والدتها منى الساير ، ومتزوج من الفنانة المغربية دنيا بطمة .


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