إيداع 502 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم إيداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان، لعدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 502.683.359 ريالًا، حيث بلغ عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 37.991 حالة.

وأشارت إلى أن الحالات التي حصلت على الدعم المالي تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

ومن جانبه أكد الدكتور الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.