اعترافات لاعبو برشلونة: لن ننسى روما الذي أفسد لنا موسما استثنائيا

نواف السالم(صدى):

يبدو أن جراح برشلونة لن تُشفى سريعًا؛ بعد الإطاحة به من دوري أبطال أوروبا على يد روما الإيطالي الذي كان مغلوبًا في مباراة الذهاب برباعية.

وتوقع الجميع أن إحراز برشونة، أمس السبت، لبطولة كأس الملك على حساب إشبيلية بخماسية؛ من الممكن أن يضمد جراح البرسا؛ إلا أن المشهد جاء معاكسًا للتوقعات.

وفي هذا الصدد قال لاعب برشلونة لويس سواريز: ” الفوز بلقب الكأس، لا يخفي ما حصل في روما، ولكن في بداية الموسم كان اي شخص سوف يوقع ويوافق على الفوز بالثنائية ” .

وأضاف: ” هناك بعض الاندية التي تقول ان الكاس غير مهم لأنهم غير متواجدين في البطولة، ولكن اي فريق يريد ان يفوز به “.

وفي السياق ذاته قال لاعب وسط البرسا سيرجيو بوسكيتس: “ما حدث مع روما تسبب في ضرر كبير لا يمكن نسيانه ولكن الفوز بلقب الكأس والاقتراب من آخر الليغا، يشير إلى أن الموسم كان جيد جداً “.