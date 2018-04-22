الخارجية تقترب من التحول إلى التصديق الرقمي

علي القحطاني(صدى):

كشف وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، عن قرب الوزارة للتحول إلى التصديق الرقمي؛ تسهيلًا على المواطنين في الخدمات المقدمة لهم.

وأشار ” الدوسري ” إلى إنه سيتم التصديق بشكل إلكتروني كامل، الأمر الذي يُغني المراجع عن زيارة الوزارة أو فروعها، كما سيحصل الوافد كذلك على الخدمات القنصلية المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية والتصاديق.

وفي سياق متصل، أكد السفير تميم الدوسري أن أهم مهمات البعثات السعودية بالخارج هو خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن المدة الضرورية للاستجابة لهم في حال اتصالهم في أرقام السفارات لا تتعدى ربع ساعة، موضحًا أن أرقام بعثات المملكة معلنة، بينما أنشأت الوزارة رقمًا موحدًا يتلقى الاتصالات على مدار الساعة.