بالصور والفيديو.. اجتماع ملاك الشقح والحمر

سعيد العجل(صدى):

ضمن برنامج التواصل المستمر بين ملاك الشقح والحمر ، أقام عبدالله بن بداح بن ثفنان الدوسري حفل عشاء حضره نخبة من ملاك اللونين وذلك مساء يوم الجمعة ٤ شعبان ١٤٣٩هـ في محافظة الأحساء.

حيث عقد الأعضاء اجتماعاً بعد وجبة العشاء ناقشوا فيه عدداً من الاقتراحات البناءه بهدف رفعها إلى إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل وذلك حرصًا منهم على إيصال آراء ملاك الإبل ووجهات نظرهم للمسؤولين من أجل الإسهام في تطوير مهرجان الملك عبدالعزيز والارتقاء به وهذا دليل على حسن تجاوب المسؤولين في المهرجان على الاستماع لآراء المواطنين من ملاك الإبل لتحقيق ما فيه مصلحة للجميع .. ثم انتقل الأخوة في اليوم التالي إلى هجرة الفردانية.

حيث أقام رئيس مركزها الشيخ هادي بن ناصر بن فصلا الهاجري حفل غداء للملاك .. وقد أكد هذا اللقاء قوة الأواصر بين ملاك الشقح والحمر وتصميمهم على الاستمرار في تقديم المشورة لإدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل … وقد سبق أن اجتمع وفد من ملاك اللونين مع معالي رئيس دارة الملك عبدالعزيز للتراث والثقافة الدكتور فهد السماري حيث قدموا بعض الاقتراحات البناءه لنجاح المهرجان منها رفع عدد جوائز فئة الشقح والحمر والتي تقبلها معاليه بصدر رحب وكانت لها نتائج مثمرة أفرحت أهل الإبل .