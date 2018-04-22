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13 علامة تخبرك أن زوجك أصابه الملل منك

13 علامة تخبرك أن زوجك أصابه الملل منك
متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أنه يجب على الزوجة أن تهتم بأصغر التفاصيل في علاقاتها الزوجية ، وتنتبه للعلامات التي توحي لها بأن الفجوة بينها وبين زوجها بدأت تتسع .

وكشفت الخبيرة عن 13 من العلامات :

1- سكوته معها وعدم الكلام.

2- عدم الإشادة بأي عمل تنجزه.

3- كثرة انتقاده لما تفعله.

4- تكبيره لأخطائها.

5- الرغبة في أن تجلس أطول فترة ممكنة عند أهلها

6- الخروج الكثير مع أصدقائه وعدم الرغبة في البقاء بالبيت.

7- مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب الالكترونية في البيت وتطنيشه لزوجته.

8- عدم الرغبة في زيادة مصروفها أو تقليله.

9- عدم النظر إليها بكثرة.

10- النظر إليها بنوع من الدونية.

11- تتغير الأمور أعلاه عند الرغبة الجنسية فقط.

12- ظهور علامات الملل و الاكتئاب لدى الزوج.

13- ليس لديه الرغبة في أن يرد على أي اتصال منها.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب وإذا توفرت كل هاذي الأسباب مالمطلوب ؟؟؟؟الخلع ههههه

[ عدد التعليقات: 28794 ] نشر منذ 1 ساعة

الزوجه الي تمل مو الزوج
والدليل
واحد متزوج عنده كرش راح أشترك فحدى الصالات الرياضية
وسأل المدرب
الجهاز الي يزبط جسمي ويخلي زوجتي تموت فيني وينه؟🤗
أخذه المدرب وخرجه برى النادي
عند جهاز الصراف الآلي
وقال له هذا هو👈😉
وباقي الأجهزه كلها
لاتصدق كلام فاضي🤣🤣🤣

[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 55 دقيقة

والله النقاط تكسر الظهر ماهو اصابه الملل هذا ماهو طايقها ابد وبالمختصر مايبيك والله اشتري باقي عمري وحياتي وباي باي اما النظره الدونيه حكايه😥 والله يغنى كُلاً من سعته☺️

[ عدد التعليقات: 2839 ] نشر منذ 50 دقيقة

هذا تعذيب للزوجة ..
أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ..

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