13 علامة تخبرك أن زوجك أصابه الملل منك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أنه يجب على الزوجة أن تهتم بأصغر التفاصيل في علاقاتها الزوجية ، وتنتبه للعلامات التي توحي لها بأن الفجوة بينها وبين زوجها بدأت تتسع .

وكشفت الخبيرة عن 13 من العلامات :

1- سكوته معها وعدم الكلام.

2- عدم الإشادة بأي عمل تنجزه.

3- كثرة انتقاده لما تفعله.

4- تكبيره لأخطائها.

5- الرغبة في أن تجلس أطول فترة ممكنة عند أهلها

6- الخروج الكثير مع أصدقائه وعدم الرغبة في البقاء بالبيت.

7- مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب الالكترونية في البيت وتطنيشه لزوجته.

8- عدم الرغبة في زيادة مصروفها أو تقليله.

9- عدم النظر إليها بكثرة.

10- النظر إليها بنوع من الدونية.

11- تتغير الأمور أعلاه عند الرغبة الجنسية فقط.

12- ظهور علامات الملل و الاكتئاب لدى الزوج.

13- ليس لديه الرغبة في أن يرد على أي اتصال منها.