13 علامة تخبرك أن زوجك أصابه الملل منك
قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أنه يجب على الزوجة أن تهتم بأصغر التفاصيل في علاقاتها الزوجية ، وتنتبه للعلامات التي توحي لها بأن الفجوة بينها وبين زوجها بدأت تتسع .
وكشفت الخبيرة عن 13 من العلامات :
1- سكوته معها وعدم الكلام.
2- عدم الإشادة بأي عمل تنجزه.
3- كثرة انتقاده لما تفعله.
4- تكبيره لأخطائها.
5- الرغبة في أن تجلس أطول فترة ممكنة عند أهلها
6- الخروج الكثير مع أصدقائه وعدم الرغبة في البقاء بالبيت.
7- مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب الالكترونية في البيت وتطنيشه لزوجته.
8- عدم الرغبة في زيادة مصروفها أو تقليله.
9- عدم النظر إليها بكثرة.
10- النظر إليها بنوع من الدونية.
11- تتغير الأمور أعلاه عند الرغبة الجنسية فقط.
12- ظهور علامات الملل و الاكتئاب لدى الزوج.
13- ليس لديه الرغبة في أن يرد على أي اتصال منها.
لاتسألني لن أجيب😏😏[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وإذا توفرت كل هاذي الأسباب مالمطلوب ؟؟؟؟الخلع ههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28794 ] نشر منذ 1 ساعة
الزوجه الي تمل مو الزوج
والدليل
واحد متزوج عنده كرش راح أشترك فحدى الصالات الرياضية
وسأل المدرب
الجهاز الي يزبط جسمي ويخلي زوجتي تموت فيني وينه؟🤗
أخذه المدرب وخرجه برى النادي
عند جهاز الصراف الآلي
وقال له هذا هو👈😉
وباقي الأجهزه كلها
لاتصدق كلام فاضي🤣🤣🤣
لاتسألني لن أجيب😏😏[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 59 دقيقة
القرني ههههه
هاذي حااال الدنيا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 55 دقيقة
والله النقاط تكسر الظهر ماهو اصابه الملل هذا ماهو طايقها ابد وبالمختصر مايبيك والله اشتري باقي عمري وحياتي وباي باي اما النظره الدونيه حكايه😥 والله يغنى كُلاً من سعته☺️
كان زمان[ عدد التعليقات: 2839 ] نشر منذ 50 دقيقة
هذا تعذيب للزوجة ..
أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ..