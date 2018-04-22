شروط تقسيط ديون المتعثرين عن السداد للدولة
كشفت جهات حكومية؛ لديها مستحقات مالية على الشركات والأفراد؛ عن مراجعتها لتلك المستحقات على المتعثرين عن السداد؛ حيث بدأت في بحث طريقة مناسبة لتحصيل مديوناتها بالتقسيط في حالة عجز المديون عن السداد دفعة واحدة.
ووضعت شروط للمتعثرين؛ حيث طالبت المتقدم بطلب التقسيطـ، بـ إرفاق بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن كان مؤسسة أو شركة، بجانب إرفاق كشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، بينما إن كان فرداً فيُكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين.
يجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية بدأت بالفعل في تقدير الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية للمدين وبحسب التزاماته.
zezu[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد من ضمنها مصلحة المياة ومخالفات المرور
saami[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب يعني يسددون عنا لان والله ارهقتنا الديون وحنا تونا في ريعان شبابنا
(ما اخذنا الديون الا للحاجة والا هي كسرة الرجال في هالزمن)
أبو الوليد[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 1 ساعة
أحيانا يكون الخطأ من الجهة الحكومية مع أن كل البيانات متوفرة لديهم كمثل بسيط صندوق التنمية العقارية يتأخر بسحب الأقساط من المقترضين لانه يبدو أنه يدوي وليس الكتروني !!! ومن ثم تعتبر الأقساط التي لم تدفع في وقتها بسبب أن الصندوق لم يطالب بها متأخرات وفي حال وصول عدد الأقساط الى 6 أقساط لم تدفع سوف يقوم الصندوق برفع اسم المقترض لسما وتسجيله في القائمة السوداء !!!