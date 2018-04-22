نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم في الساعة، مما يؤدي لانعدام في الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، تشمل: ” تبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ” .

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق، فضلًا عن امتدادها إلى: ” الرياض والقصيم ” ، مع استمرار هطول هذه الأمطار على مرتفعات: ” جازان ونجران وعسير والباحة ” ، وتمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 35 – 25 .. أتربة مثارة.

– مكة المكرمة: 40 – 28 .. أمطار رعدية.

– المدينة المنورة: 35 – 24 .. أتربة مثارة.

– جدة: 34 – 27 .. غائم جزئي.

– شرورة: 38 – 33 .. سحب رعدية.

– نجران: 32 – 18 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 34 – 29 .. عوالق ترابية.

– أبها: 25 – 16 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 32 – 20 .. أمطار رعدية.

– جازان: 36 – 31 .. أمطار رعدية.

– طريف: 21 – 14 .. سحب رعدية.

– عرعر: 25 – 18 .. أمطار رعدية.

– القريات: 24 – 14 .. أمطار رعدية.

– رفحا: 33 – 23 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 30 – 18 .. أمطار رعدية.

– حائل: 32 – 18 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 26 – 18 .. أمطار رعدية.

– الدمام: 39 – 24 .. أتربة مثارة.

– حفر الباطن: 38 – 23 .. مشمس.

– الأحساء: 39 – 24 .. غائم جزئي.

– بريدة: 37 – 24 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 36 – 27 .. سحب رعدية.

– العلا: 30 – 21 .. أمطار رعدية.

– ينبع: 32 – 24 .. غائم جزئي.

– الطائف: 25 – 18 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 29 – 23 .. صحو.