فالفيردي: الهزيمة في دوري الأبطال أجبرتنا على اقتناص كأس الملك

نواف السالم(صدى):

أكد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، على أن الفريق دخل مباراة أشبيلية أمس؛ بهدف تحقيق الفوز وإثبات الذات بعد الهزيمة في دوري الأبطال على يد روما.

وقال ” فالفيردي ” عقب اقتناص كأس الملك بخماسية في شباك إشبيلية: ” لن أنكر أننا كنا نمتلك رغبة أكثر في إثبات أن حالة الفريق جيدة بعد توديع دوري الأبطال.. ارتكبنا خطئاً في ‘ التشامبيونز ‘ وكنا مصممين على القتال على لقب.. والآن حققنا لقباً وأتمنى أن تستمتع الجماهير به “.

وتابع : ” عندما نخسر، لا أتابع الكثير من الأشياء (التي تقال في وسائل الإعلام)، نعلم أن هناك عاصفة ومن الأفضل عدم الاستماع لأي شيء.. هذه الأشياء تحدث داخل الفرق الكبرى، لأننا مجبرون على الفوز.. كنت أعلم ما ينتظرني وتقبلته ” .

وأضاف: ” العواقب التي توجد في كرة القدم الآن أكبر بكثير عما كانت عليه عندما كنت لاعباً، والأمور يتم تضخيمها من وسائل الإعلام ” .