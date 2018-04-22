خالد الفيصل يرد على قصيدة ” البدر ” بأخرى يمتدحه فيها

نايف السالم(صدى):

في حالة تجسد أسمى معاني الود والصداقة، كتب الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة في الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، ليرد بها على القصيدة التي كتبها ” البدر ” فيه قبل أيام.

حيث كان الأمير ” البدر ” ، قد كتب قصيدة رائعة بالغة الإبداع، عبر فيها عن أروع معاني الأخوة والصداقة التي تجمع بينه وبين الأمير ” خالد الفيصل ” ، في لافتة وفاء رائعة.

وجاءت الأبيات الشعرية التي دونها الأمير ” خالد الفيصل ” في ” البدر ” ، على النحو التالي:

جَتْني عـروس الشّـعـر نَشـوى على جَرْس

يــزفّــهـا بـــدر الــزّمـــــان بْـتــــغـــاريـــــــد

يــا راعــد الصـيــحـة ويـا سـاحِــرْ الـهَـمْـس

دَانـت لـك حــروف الـمـعــانــي مــقَــاويـــد

وإذا لَــمِــسْ يــراعــك القــافــيــه لَــمْـــس

تِــبــارقــت فــوق الـصــحــايـف أنـاشـــيــد

شِــعْــرِك هـوا لـيــلْ الـصـحــاري إذا نَـــسْ

وقــافــك لـقـى في كـلْ قـلــبٍ تـراديـــــــد

إصــدح بْــعـالـي الصّـوت والــوَجْـد والحِـسْ

ودَاوْ القــلــوب اللـي وِجَــعْــهـــا تـواجـيــــد

واجـهــر بـهــا.. مـا والله نـقـول لـك: بَـــــسْ

وإشْــعــلْ لـيــال الـشّــعــر بــدعٍ وتجــديــدْ

يا بـدر.. يا بـذل الـنـفــايــس مـع الـنّـفــــس

صَـوْت الـوطـن في مـوطِن الـعــزّ والـصِّـيــدْ

يا مْـطَـوِّع الإبـــداع في مـنـهــــــج الــدّرس

يا مـعـلّـم الاجـيـال لـو شـوحِــك بْـــعـــيــــدْ

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