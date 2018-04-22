تعديل بند واحد في عقد ” السومة ” الجديد
كشف موسى المحياني مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن البند الذي تم تعديله في عقد المهاجم السوري عمرو السومة؛ عقب التجديد له أمس.
وقال ” المحياني ” : ” عقد عمر السومة مستمر، لكن ما قمنا به فقط هو تمديد العقد لمدة عامين، تلبية لرغبة السومة وإدارة النادي، و العقد لم يختلف، فقط قيمة الشرط الجزائي أصبحت أكبر “.
وكان الصراع اشتعل الفترة الأخيرة بين ” السومة ” ومدرب الفريق الأوكراني السابق ريبروف؛ أدى لانتشار التوقعات بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الراقي.
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عمار[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمني أن هذا يكون افضل
شين وقوي عين[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 39 دقيقة
خافو من الهلال ياخــذه … فاتفق الطحالب والفقراويه على هـذا السـيــنـاريو من أجل الشرط الجـزائي يتعدل لأنهم
حاسين اللاعب يبي الفكه منهم…. ولو يعرف السومه لهم بس مجرديسحّب رجوله وقت المباراه حتى يستغنوعنه وبدل مايأخذون الشرط الجزائــي هم يدفعونه للسومه للتخلص منه وبكذا فلوسه ماشيه ماشيه والمكر السـيء يعود لاصحابه …. ياسومه تمش في الملعب وحتى لويطلع الحارس من المرمى لاتسجل قول حتى يدفعولك الشرط الجزائي
الظخم …!!!!!
ماجد[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه بوخ والله موضوع السومة ..منو لاعب يستحق .. والهلال ليس في حاجة إليه