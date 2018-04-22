تعديل بند واحد في عقد ” السومة ” الجديد

ماجد محمد(صدى):

كشف موسى المحياني مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن البند الذي تم تعديله في عقد المهاجم السوري عمرو السومة؛ عقب التجديد له أمس.

وقال ” المحياني ” : ” عقد عمر السومة مستمر، لكن ما قمنا به فقط هو تمديد العقد لمدة عامين، تلبية لرغبة السومة وإدارة النادي، و العقد لم يختلف، فقط قيمة الشرط الجزائي أصبحت أكبر “.

وكان الصراع اشتعل الفترة الأخيرة بين ” السومة ” ومدرب الفريق الأوكراني السابق ريبروف؛ أدى لانتشار التوقعات بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الراقي.

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