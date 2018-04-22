رد ناري لحليمة بولند على من يتهمها أنها إيرانية

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الإعلامية حليمة بولند عن صمتها ، وردت على من يدعون أنها إيرانية وليست كويتية .

وأكدت حليمة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها كويتية وفقًا للمادة الأولى بالتأسيس ومن السكان الأصليين ”.

وهددت حليمة كل من يتطاول عليها برفع قضية عليه ، قائلة ” مساء القضايا .. لأن راح ابدأ من اليوم برفع قضايا على كل المغردين اللي قاعدين يسيئون لي .. والقانون راح ياخذ مجراه .. لردع من يبحثون عن الشهرة على إسم ” حليمة بولند “.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شهدت في وقت سابق أيضًا جدلًا بعد أنباء عن اختيار حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة .