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  3. رد ناري لحليمة بولند على من يتهمها أنها إيرانية

رد ناري لحليمة بولند على من يتهمها أنها إيرانية

رد ناري لحليمة بولند على من يتهمها أنها إيرانية
خالد الظفيري(صدى):

خرجت الإعلامية حليمة بولند عن صمتها ، وردت على من يدعون أنها إيرانية وليست كويتية .

وأكدت حليمة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها كويتية وفقًا للمادة الأولى بالتأسيس ومن السكان الأصليين ”.

وهددت حليمة كل من يتطاول عليها برفع قضية عليه ، قائلة ” مساء القضايا .. لأن راح ابدأ من اليوم برفع قضايا على كل المغردين اللي قاعدين يسيئون لي .. والقانون راح ياخذ مجراه .. لردع من يبحثون عن الشهرة على إسم ” حليمة بولند “.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شهدت في وقت سابق أيضًا جدلًا بعد أنباء عن اختيار حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة

انا مدري وش يبون بالمايعة ذي

لو اخذو وحدة قدوة اخلاق رزينة تستأهل

[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 1 ساعة

جلي يمشي ويترجرج وما يعرف يتكلم

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 48 دقيقة

ههههههههههههخههههههههههه
حكومة زيت السلمون 60 كبسولة

[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 44 دقيقة

كويتية والكويتيين نفسهم مايعترفون فيها وباأشكالها

[ عدد التعليقات: 4534 ] نشر منذ 36 دقيقة

القرني * هههههههههههه
*
من جد لا تضغط المضغوط يكفيه ضغطه *!!!! ههههههههههههههههههه

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