رد ناري لحليمة بولند على من يتهمها أنها إيرانية
خرجت الإعلامية حليمة بولند عن صمتها ، وردت على من يدعون أنها إيرانية وليست كويتية .
وأكدت حليمة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها كويتية وفقًا للمادة الأولى بالتأسيس ومن السكان الأصليين ”.
وهددت حليمة كل من يتطاول عليها برفع قضية عليه ، قائلة ” مساء القضايا .. لأن راح ابدأ من اليوم برفع قضايا على كل المغردين اللي قاعدين يسيئون لي .. والقانون راح ياخذ مجراه .. لردع من يبحثون عن الشهرة على إسم ” حليمة بولند “.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شهدت في وقت سابق أيضًا جدلًا بعد أنباء عن اختيار حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة .
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتعليق
ابو راكان[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
انا مدري وش يبون بالمايعة ذي
لو اخذو وحدة قدوة اخلاق رزينة تستأهل
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 1 ساعة
جلي يمشي ويترجرج وما يعرف يتكلم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28790 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتلومونها
ضغطها مرتفع بعد هاشتاق
حليمه لاتمثلنا🤣🤣🤣
ابو جريبه[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 48 دقيقة
ههههههههههههخههههههههههه
حكومة زيت السلمون 60 كبسولة
faeiz[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 44 دقيقة
كويتية والكويتيين نفسهم مايعترفون فيها وباأشكالها
رااايق[ عدد التعليقات: 4534 ] نشر منذ 36 دقيقة
القرني * هههههههههههه
*
من جد لا تضغط المضغوط يكفيه ضغطه *!!!! ههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28790 ] نشر منذ 6 دقائق
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣