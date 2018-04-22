” الفضلي ” يرعى حفل افتتاح ورشة العمل الدولية لمكافحة التصحر

سعيد العجل(صدى):

يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي يوم غد الاثنين حفل افتتاح “ورشة العمل الدولية حول مكافحة التصحر والاستفادة من الابتكارات والموارد المتجددة في الادارة المستدامة للمناطق الجافة” التي تنظمها الوزارة بفندق كروان بلازا بالرياض.

وأوضح وكيل الوزارة للبيئة المشرف العام على تنظيم الورشة الدكتور أسامة فقيها أن الوزارة تهدف من خلال الورشة التي يشارك فيها قرابة 50 خبيراً من المراكز والمنظمات والجهات المتخصصة الدولية والمحلية، تجمع العلماء ومطوري التكنولوجيا والجهات الفاعلة لمناقشة التقنيات وأفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والزراعة الملحية والإدارة المستدامة للمراعي والغابات في المناطق الجافة في جميع أنحاء العالم من خلال عرض الوضع الحالي للعمل والتطورات الجارية والأفكار وتحديد الاتجاهات المستقبلية.

وبين الدكتور فقيها أن الورشة التي تستمر فعالياتها على مدى ثلاث أيام تتضمن أربع مسارات تتناول إعادة تأهيل المراعي والغابات في المناطق الجافة وشبه الجافة والإدارة المستدامة لها، والتقنيات المبتكرة في إدارة البيئات المالحة واستخدام الموارد المتجددة، ومكافحة التصحر في المناطق الجافة، ومناقشة آثار التغير المناخي على التصحر، متطلعا ان توفر الورشة مظلة لتبادل الخبرات بين المتخصصين والجهات ذات العلاقة ومناقشة فرص التعاون وأن تساهم في إثراء جهود تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ودعا وكيل الوزارة الدكتور أسامة فقيها الراغبين من المهتمين والمختصين وأصدقاء البيئة للحضور، التسجيل عبر الرابط التالي هنا.