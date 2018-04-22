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  3. بالفيديو.. طوارئ ” أضم العام ” تنجح في استخراج ” حشرة ” من أذن طفلة

بالفيديو.. طوارئ ” أضم العام ” تنجح في استخراج ” حشرة ” من أذن طفلة

بالفيديو.. طوارئ ” أضم العام ” تنجح في استخراج ” حشرة ” من أذن طفلة
حامد العمري(صدى):

وثقت عدسة ” صدى ” ، صباح اليوم الأحد، مقطعًا فيديو لاستخراج طاقم طبي بمستشفى أضم العام، لـ ” حشرة ” من أذن طفلة.

وصرحت الطفلة ” غ . ح ” لـ ” صدى ” ، أنها استيقظت من نومها على آلام مبرحة في أذنها اليمنى، قائلة: ” كنت اعتقد في بداية الأمر أنها مجرد التهابات شديدة نتيجة التعرض لأشعة الشمس ” .

واستطردت: ” بادر والدي بنقلني للطوارئ وأنا أشعر أن الألم يزداد، فضلًا عن الشعور بشيء يتحرك داخل أذني، وكانت المفاجأة حديث الأطباء لي حين أخبروني بعد الفحص بوجود جسم غريب داخل أذني ” .

فيما قام الطاقم الطبي، بعد الاستعانة بالأدوات اللازمة، بإخراج ذلك الجسم ليتبين أنه ” صرصور ” يتجاوز طوله ٢سم، ولا زال على قيد الحياة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم احمي اطفالنا

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين

يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
الحمدلله على سلامتها.
يا اخوان لا تنسون الدعاء
اعود بكلمات التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه.

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم احفظنا واحفظ أطفالنا

[ عدد التعليقات: 9777 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الحمد لله ع السلامة

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