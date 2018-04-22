بالفيديو.. طوارئ ” أضم العام ” تنجح في استخراج ” حشرة ” من أذن طفلة
وثقت عدسة ” صدى ” ، صباح اليوم الأحد، مقطعًا فيديو لاستخراج طاقم طبي بمستشفى أضم العام، لـ ” حشرة ” من أذن طفلة.
وصرحت الطفلة ” غ . ح ” لـ ” صدى ” ، أنها استيقظت من نومها على آلام مبرحة في أذنها اليمنى، قائلة: ” كنت اعتقد في بداية الأمر أنها مجرد التهابات شديدة نتيجة التعرض لأشعة الشمس ” .
واستطردت: ” بادر والدي بنقلني للطوارئ وأنا أشعر أن الألم يزداد، فضلًا عن الشعور بشيء يتحرك داخل أذني، وكانت المفاجأة حديث الأطباء لي حين أخبروني بعد الفحص بوجود جسم غريب داخل أذني ” .
فيما قام الطاقم الطبي، بعد الاستعانة بالأدوات اللازمة، بإخراج ذلك الجسم ليتبين أنه ” صرصور ” يتجاوز طوله ٢سم، ولا زال على قيد الحياة.
همس[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احمي اطفالنا
هزيم[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين
يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
الحمدلله على سلامتها.
يا اخوان لا تنسون الدعاء
اعود بكلمات التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه.
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم احفظنا واحفظ أطفالنا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9777 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الحمد لله ع السلامة