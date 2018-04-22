التقلبات الجوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيلها برفحاء والجوف

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المطارات الشمالية، صباح اليوم الأحد، عن إلغاء رحلتي طيران، الأولى برقم SV1507 -SV1508 (الرياض_ رفحاء_الرياض) ، والثانية برقم SV1500 -SV1501 (جدة- رفحاء – جدة)، وذلك نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية في منطقة رفحاء.

فيما كشفت ” المطارات الشمالية ” عن إلغاء رحلة طيران برقم SV1394 ( الرياض_ الجوف _الرياض)، وذلك نظراً لتقلبات الأحوال الجوية في منطقة الجوف.

ودعت ” المطارات الشمالية ” المسافرين، عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، للتواصل مع الناقل الجوي لتعديل أوقات حجوزاتهم حسب رغبتهم.