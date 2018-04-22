التقلبات الجوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيلها برفحاء والجوف
أعلنت المطارات الشمالية، صباح اليوم الأحد، عن إلغاء رحلتي طيران، الأولى برقم SV1507 -SV1508 (الرياض_ رفحاء_الرياض) ، والثانية برقم SV1500 -SV1501 (جدة- رفحاء – جدة)، وذلك نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية في منطقة رفحاء.
فيما كشفت ” المطارات الشمالية ” عن إلغاء رحلة طيران برقم SV1394 ( الرياض_ الجوف _الرياض)، وذلك نظراً لتقلبات الأحوال الجوية في منطقة الجوف.
ودعت ” المطارات الشمالية ” المسافرين، عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، للتواصل مع الناقل الجوي لتعديل أوقات حجوزاتهم حسب رغبتهم.
ماجد[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها
طلال[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم تكفينا شرها