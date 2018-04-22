  • الأحد 22

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. التقلبات الجوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيلها برفحاء والجوف

التقلبات الجوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيلها برفحاء والجوف

التقلبات الجوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيلها برفحاء والجوف
عادل الحربي(صدى):

أعلنت المطارات الشمالية، صباح اليوم الأحد، عن إلغاء رحلتي طيران، الأولى برقم SV1507 -SV1508 (الرياض_ رفحاء_الرياض) ، والثانية برقم SV1500 -SV1501 (جدة- رفحاء – جدة)، وذلك نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية في منطقة رفحاء.

فيما كشفت ” المطارات الشمالية ” عن إلغاء رحلة طيران برقم SV1394 ( الرياض_ الجوف _الرياض)، وذلك نظراً لتقلبات الأحوال الجوية في منطقة الجوف.

ودعت ” المطارات الشمالية ” المسافرين، عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، للتواصل مع الناقل الجوي لتعديل أوقات حجوزاتهم حسب رغبتهم.


الوسوم:, , , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم تكفينا شرها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *