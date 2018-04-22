السجن والغرامة لكل موظف يخل بواجبات وظيفته

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، اليوم الأحد، عن عقوبة أي موظف يقصر في أداء عمله.

وأوضحت ” نزاهة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يتعرض للسجن والغرامة أو بهما معًا، كل موظف عام أخلَّ بواجبات وظيفته؛ بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.