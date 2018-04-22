السجن والغرامة لكل موظف يخل بواجبات وظيفته
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، اليوم الأحد، عن عقوبة أي موظف يقصر في أداء عمله.
وأوضحت ” نزاهة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يتعرض للسجن والغرامة أو بهما معًا، كل موظف عام أخلَّ بواجبات وظيفته؛ بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
طلال[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 40 دقيقة
أؤيد هذا بشده يجعل الجميع يؤدوا واجبهم علي أكمل وجه
ماجد[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 38 دقيقة
أتفق معك بشده ياأخ طلال
خديجه[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 37 دقيقة
ليت هذا تم من وقت مضي