الدغيثر في هنغاريا لتعديل قواعد لعبة كرة الماء

سعيد العجل(صدى):

يتوجه الاستاذ ناصر الدغيثر عضو اللجنة الفنية لكرة الماء في الاتحاد الدولي للسباحة و رئيس الاتحاد السعودي لكرة الماء وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباحة الى العاصمة المجرية بودابست للعمل على ،مسودة التعديلات المقترحة من اللجنة الفنية لكرة الماء بالاتحاد الدولي للسباحة ، لاعتمادها قبل التصويت عليها من قبل أعضاء “الفينا” في المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة الهنغارية ” بودابست “خلال الفترة ٢٦ الى ٢٨ ابريل الجاري ، وسيمثل الاتحاد السعودي للسباحة في المؤتمر الدولي للفينا ، عضو الاتحاد السعودي لكرة الماء الاستاذ عبدة عقيلي .

من جهته أبدى الاستاذ ناصر الدغيثر ، سعادته بالتمثيل القوي للمملكة العربية السعودية في هذا المحفل والذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ،بتواجد الكوادر السعودية في المناصب القارية والدولية ويكون لها حضور مؤثر يساهم في تطوير الرياضة السعودية بما يخدم شبابها ، مثمنا دعم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، لكل الاتحادات بشكل عام و اتحاد كرة الماء على وجه الخصوص ، وحيث ذكر الدغيثر ان معالي الرئيس المستشارتركي ال الشيخ حريص على وصولنا لهذه المناصب عبر الاتحادات القارية والدولية لما فيه منفعه لرياضة وطننا الغالي وان يكون للمملكة دورا محورا في اتخاذ القرارات الإيجابية لخدمة الألعاب العالمية والرياضة السعودية ” ، مؤكدا ان هذا الاجتماع سوف يشهد بعض التغييرات الجوهرية في بعض قواعد اللعبة والتي ستزيد من متعة وجماهيرية كرة الماء على مستوى العالم ، شاكرا في نهاية حديثة نائب رئيس هيئة الرياضة الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل ، على اهتمامه المتواصل بلعبة كرة الماء اقدم و اول لعبة جماعية في برنامج الألعاب الاولمبية ودعمه الكبير للعبة .