ضبط يمني وكاميروني بحوزتهما عملات أجنبية مزورة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ، أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة جرائم التزييف والتزوير , ووفقاً لم توفر من معلومات تم التحقق من صحتها عن قيام شخصين بعرض أوراق نقدية وعملات أجنبية مزيفة من فئة (الدولار الأمريكي) للتداول بكميات كبيرة.

فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى جمع المعلومات وتحليلها ورسم الخطط الميدانية الكفيلة للإطاحة بهما في كمين محكم, وعلى ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات أسفرت الجهود – بفضل الله – من القبض عليهما بأحد أحياء شرق العاصمة الرياض وبحوزتهما المبالغ النقدية والعملات الأجنبية المزيفة (يمني/ ٢٥ عاماً مخالف لنظامي الإقامة والعمل, ومقيم كاميروني/ ٥٣ عاماً ) وبلغ إجمالي الأوراق النقدية المزيفة ( ٢٨٠,٩٠٠) دولار أمريكي, و(٤٤٢,٠٠٠) ريال سعودي. جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

شرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.