” تاسي ” يفتتح متراجعا.. وارتفاع أسهم 4 شركات في السوق

عادل الحربي(صدى):

افتتح المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم ” تاسي ” جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا بنحو 29 نقطة، في الوقت الذي يواصل الارتفاع فيه أعلى 8 آلاف.

وبدأ المؤشر العام تداولات اليوم عند مستوى 8247 نقطة، ارتفعت خلالها أسهم 63 شركة بينما انخفضت أسهم 71 شركة.

وسجلت أسهم 9 شركات أعلى سعر في 52 أسبوعًا مع بداية الجلسة، وهما شركات ” الأبحاث والتسويق 94.70 ريال، اكسترا 85 ريال، الأهلي التجاري 67.10 ريال، ساب 32.55 ريال، بنك البلاد 25 ريال، مصرف الراجحي 85.60 ريال، استثمار 16.88 ريال، اللجين 27.80 ريال، والتصنيع 20.84 ريال “.