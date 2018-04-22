وفد كوري يزور بلدية الروضة بالرياض للاطلاع على سير العمل بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

قام وفد من جمهورية كوريا الجنوبية بزيارة لبلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض للاطلاع على كيفية تطبيق الأنظمة البلدية وسير العمل في البلدية حيث استمعوا الى شرح من المهندس عبدالله الطيار رئيس البلدية وزملاءه حول ذلك.

كما شاهدوا عرضا عن الاجراءات المتبعة من قبل البلدية.

وقد أجاب المهندس عبدالله الطيار والمسئولين في البلدية على استفسارات الوفد الكوري .