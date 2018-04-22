بالفيديو.. يهودي يطارد الفتيات بالعصا ويطالب بذهابهن إلى بيوتهن

متابعات(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم ليهودي يطارد الفتيات بالعصا في الشارع .

وظهر اليهودي وهو يمسك بعصا بيده ويطارد الفتيات بها ، ويطالبهن بالذهاب إلى بيوتهن وعدم الخروج .

وأثار الفيديو إعجاب عدد من المتابعين الذين دعو له أن يُهديه الله للإسلام لمحاربته للفاحشة وعري السيدات خارج منازلهن .