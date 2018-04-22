بالفيديو.. يهودي يطارد الفتيات بالعصا ويطالب بذهابهن إلى بيوتهن
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم ليهودي يطارد الفتيات بالعصا في الشارع .
وظهر اليهودي وهو يمسك بعصا بيده ويطارد الفتيات بها ، ويطالبهن بالذهاب إلى بيوتهن وعدم الخروج .
وأثار الفيديو إعجاب عدد من المتابعين الذين دعو له أن يُهديه الله للإسلام لمحاربته للفاحشة وعري السيدات خارج منازلهن .
الازرق[ عدد التعليقات: 816 ] نشر منذ 2 ساعتين
شغال في الهيئة هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
همس[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
شو هذا المجنون
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 2 ساعتين
بداية الطريق للهدايه او للجنون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28790 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه هههههههههههه
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9934 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه.😅😂😅😂😅😂😅.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذ عضوا الهيئة بالكنيسة ابوا البراء اليهودي
احمد966[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
لو كان عندنا هذا العمل ومن قبل الهيئة ماذا كان رد …