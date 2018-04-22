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  3. بالفيديو.. يهودي يطارد الفتيات بالعصا ويطالب بذهابهن إلى بيوتهن

بالفيديو.. يهودي يطارد الفتيات بالعصا ويطالب بذهابهن إلى بيوتهن

بالفيديو.. يهودي يطارد الفتيات بالعصا ويطالب بذهابهن إلى بيوتهن
متابعات(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم ليهودي يطارد الفتيات بالعصا في الشارع .

وظهر اليهودي وهو يمسك بعصا بيده ويطارد الفتيات بها ، ويطالبهن بالذهاب إلى بيوتهن وعدم الخروج .

وأثار الفيديو إعجاب عدد من المتابعين الذين دعو له أن يُهديه الله للإسلام لمحاربته للفاحشة وعري السيدات خارج منازلهن .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 816 ] نشر منذ 2 ساعتين

شغال في الهيئة هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين

شو هذا المجنون

[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 2 ساعتين

بداية الطريق للهدايه او للجنون

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 49 دقيقة

هذ عضوا الهيئة بالكنيسة ابوا البراء اليهودي

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة

لو كان عندنا هذا العمل ومن قبل الهيئة ماذا كان رد …

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