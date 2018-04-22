” العمل ” توضح ملامح دعم فواتير المياه والصرف وتكشف عن الحد الأقصى للدعم

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عما سيتضمنه دعم فواتير المياه والصرف الصحي، المقرر إطلاقه في المرحلة المقبلة.

ولفتت الوزارة إلى أن الحد الأقصى للدعم الموجه لأسرة مكونة من 15 فردًا يصل 255 ريالًا لخدمات المياه والصرف الصحي، بينما يصل للأسرة المكونة من 10 أفراد إلى 97 ريالًا، و5 أفراد 19 ريالًا.

وينضم ذلك إلى سلسلة من الخدمات الأخرى لمستفيدي الضمان، منها دعم فواتير الكهرباء والغذاء والحقيبة المدرسية وغيرها.

كانت الوزارة قد أقرت منذ 10 سنوات برنامج دعم فواتير الكهرباء الذي يصل 526 ريالًا للأسرة المكونة من 15 فردًا، أما برنامج الحقيبة المدرسية فيدعم الطالب الواحد بـ120 ريالًا سنويا.