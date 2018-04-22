بالصور..4 إصابات في حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن وجود حادث تصادم في طريق ” وادي وج ” تحديداً بعد كبري خالد بن الوليد باتجاه الفيصلية ، في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

ومن جانبه أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأشار الثبيتي إلى أنه تم مباشرة الحادث عند الساعة ١:٢٨صباحا، حيث وُجد بالموقع أربع إصابات تم تقييمها دون المتوسطة تم التعامل معها بتقديم الخدمة اللازمة والتنسيق لنقلها الى مستشفى الملك عبدالعزيز ومجمع الملك فيصل الطبي.