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صورة لولي العهد أثناء تخرجه من كلية الحقوق

صورة لولي العهد أثناء تخرجه من كلية الحقوق
عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة قديمة، تعود إلى تاريخ 6 من ربيع الثاني عام 1428 هـ ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” أمير الرياض آنذاك ” يسلم ابنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وثيقة التخرج.

وكان ولي العهد قد تخرج من كلية الحقوق والعلوم السياسية ،حائزًا على الترتيب الثاني على دفعته ، وذلك ضمن دفعة 46 من خريجي جامعة الملك سعود.

يذكر أن ولي العهد هو الابن السادس للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وعُين بمنصب ولي العهد في يونيو 2017.
 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 26 دقيقة

نّ هَذَا الشّبْلَ مِنْ ذاكَ الأَسَد

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