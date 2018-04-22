صورة لولي العهد أثناء تخرجه من كلية الحقوق

عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة قديمة، تعود إلى تاريخ 6 من ربيع الثاني عام 1428 هـ ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” أمير الرياض آنذاك ” يسلم ابنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وثيقة التخرج.

وكان ولي العهد قد تخرج من كلية الحقوق والعلوم السياسية ،حائزًا على الترتيب الثاني على دفعته ، وذلك ضمن دفعة 46 من خريجي جامعة الملك سعود.

يذكر أن ولي العهد هو الابن السادس للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وعُين بمنصب ولي العهد في يونيو 2017.

