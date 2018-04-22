بالفيديو..الفوزان يجيب على سؤال ” هل المسلمين فقط يدخلون الجنة؟ “

علي القحطاني (صدى):

أجاب الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، على سؤال أحد متابعين برنامج ” يستفتونك ” ، حول اقتصار دخول الجنة على المسلمين فقط.

وقال الفوزان في إجابته: ” الجنة لا يدخلها إلا مؤمن ،وهذا أمر له دلائل لا تعد ولاتحصى ” مضيفًا: ” والغريب أن بعض الجهلة في العصر الحاضر أرادوا أن يقنعوا الناس أن البعض من اصحاب الكنائس يؤمنون بوجود الله ،ويوهمون الناس أن الإنسان طالما يؤمن بوجود الله يدخل الجنة رغم تكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام “.

وتابع: ” غير المسلمين حتى إن كانوا يؤمنون بوجود الله ومع ذلك يكذبون ماجاء في القرآن الكريم كله، ويكذبون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها، ولايؤمنون به ، فهؤلاء كفره دون شك “.