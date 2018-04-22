تعميم للمعلمين بشأن تفعيل طلب النقل الخارجي

علي القحطاني (صدى):

أصدرت الإدارات التعليمية للمدارس التابعة تعميما بتعبئة استمارات طلب الاحتفاظ بسنة التقدم للمعلمين والمعلمات، لإتاحة وزارة التعليم الاحتفاظ بسنة التقديم لحركة النقل الخارجي لعام 1438 / 1439، للاستفادة منها في التقديم على حركة النقل الخارجي للعام القادم.

يخص ذلك من حدث بياناته سابقًا ولم يقم بتفعيل طلب النقل الخارجي، حيث يأخذ من المعلم أو المعلمة إقرار على تأكيد رغبات الدخول في النقل الخارجي، ويتم تسليمها لإدارة شؤون المعلمين في إدارات التعليم في موعد غايته يوم الأحد 20 / 8 / 1439هـ.

وقد تفاجأ عددا من المعلمين بعدم وجود رغباتهم ضمن بياناتهم أثناء محاولتهم طباعتها بعد إغلاق النظام في المرة الأولى، وذلك اعتقادًا منهم أن التحديث يكفي أسوة بالأعوام السابقة، لتجاوب الوزارة مع مطالبهم بعد ذلك وتفتح النظام مجددًا والسماح لهم بتثبيت حركة نقلهم.