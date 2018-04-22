بالفيديو..مطاردة مثيرة لأشخاص أوقفوا سائق متهور يقل أنابيب غاز
أظهر مقطع فيديو متداول، محاولة بطولية لعدة أشخاص، حاولوا إيقاف سائق متهور يحمل أنابيب الغاز، وهو في حالة غير طبيعية متحركا عكس السير.
وتطوع هؤلاء الأشخاص لإيقاف قائد السيارة في شوارع وأزقة حارة ” ظهرة لبن ” في الرياض، وقبضوا عليه وأنزلوه بالقوة من السيارة، إلا أنه ظل يحاول الاعتداء عليهم، حتى طرحوه أرضاً.
qlq[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة
HGL
المعني الحقيقي لمقوله ما اشوف احد قدامى
الغاوي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 1 ساعة
الشعب كذا راح يحقق الامن
حركات زمان ولت
ماعاد فيه الا اللقوه لكل من يخل بالنظام
خله في بلده يعكس او يطير مالنا دخل فيه اما هنا لا
حنا في رويه 2030