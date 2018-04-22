بالفيديو..مطاردة مثيرة لأشخاص أوقفوا سائق متهور يقل أنابيب غاز

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، محاولة بطولية لعدة أشخاص، حاولوا إيقاف سائق متهور يحمل أنابيب الغاز، وهو في حالة غير طبيعية متحركا عكس السير.

وتطوع هؤلاء الأشخاص لإيقاف قائد السيارة في شوارع وأزقة حارة ” ظهرة لبن ” في الرياض، وقبضوا عليه وأنزلوه بالقوة من السيارة، إلا أنه ظل يحاول الاعتداء عليهم، حتى طرحوه أرضاً.