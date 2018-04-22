” محاكمة الجزيرة ” المطلب الـ 14 لعودة العلاقات مع قطر

طلال الضوي(صدى):

وسط التخبط القطري، منذ قطع العلاقات، زاد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد أحمد، مطلبًا جديدًا، للموافقة على عودة العلاقات إلى طبيعتها مع قطر.

وجاء ذلك تعليقا على واقعة تداول مزاعم إطلاق نار بحي الخزامى في الرياض، وبذلك يصبح إجمالي مطالب الرباعية الداعمة لمكافحة الإرهاب، 14 مطلبًا.

وتمثل المطلب الذي ذكره الوزير البحريني في تغريدة له عبر تويتر في ” محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة في دولنا “.

واختتم بن أحمد تغريدته بوسم ” يا فرحة ما تمت ” في إشارة فيما يبدو إلى كشف الجهات الأمنية بالمملكة حقيقة الأحداث بحي الخزامى الرياض ، وما ترتب عليه من خيبة أمل لدى أعداء المملكة

كانت الدول المقاطعة قد اشترطت 13 مطلبًا من قبل لعودة العلاقات مع الدوحة، و إنهاء الأزمة بسبب تدخلات قطر في الشؤون الداخلية لدول الجوار ودعمها للمنظمات الإرهابية.

وكانت أبرز تلك المطالب، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران، وتسليم الإرهابيين والمطلوبين الذين تحتضنهم الدوحة، وتجميد أرصدتهم المالية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.