برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية ويتوج بطلاً لكأس ملك إسبانيا

نواف السالم(صدى):

أمطر فريق برشلونة الإسباني، شباك نظيره إشبيلية بخماسية كاسحة، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بملعب ” واندا ميتروبوليتانو “.

وافتتح لويس سواريز أهداف اللقاء في الدقيقة 14، وعزز ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 31، قبل أن يعود سواريز بالهدف الثالث في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وواصل برشلونة أدائه المبهر في الشوط الثاني، حتى أحرز القائد إنيستا الهدف الرابع في الدقيقة 52، واختتم فيليب كوتينيو الخماسية في الدقيقة 69.

وبذلك يتوج برشلونة بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة 30 في تاريخه، ويفشل إشبيلية في خطف اللقب للمرة السادسة.