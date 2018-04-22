بالفيديو .. عبدالله آل معيوف : لا يوجد دليل صحيح أن المرأة تخرج من بيتها بإذن زوجها

علي القحطاني (صدى):

أكد المستشار الشرعي والقانوني، عبدالله آل معيوف، على عدم وجود أي دليل صحيح وصريح أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.

وقال خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” على قناة روتانا خليجية: المرأة شقيقة الرجل، والولاية التي يتحدث عنها البعض باسم الشرع هيّ ولاية النكاح، وهيّ ضعيفة وليست قوية.

وأوضح أن أقوى الولايات هي ولاية الأب للأبناء القصر؛ لأنها ولاية على المال والنفس، مضيفًا: المرأة صالحة أن تكون راعية لأسرتها وبيتها.