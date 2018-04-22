رجل الأمن الذي قتل أحد مجرمي المجاردة يرفض سرد التفاصيل

علي القحطاني (صدى):

تعافى رجل الآمن سلطان بن عبد الله الشهري الذي قتل أحد مجرمي مقتحمي نقطة تفتيش محافظة المجاردة من إصابته بشكل جزئي.

وقال الشهري البالغ من العمر 31 عاماً وجدت تفاعلا كبيرا من المجتمع، وأسعدتني زيارة أمير عسير الأمير فيصل بن خالد، ونائبه الأمير تركي بن طلال، وزيارات العديد من أفراد المجتمع وأشخاص لا أعرفهم ولكنهم احتفوا بسلامتي، مبيناً أن إصابته لن تثني عزيمته في العطاء للوطن في ميدان الشرف.

ورفض الشهري الحديث عن ملابسات الحادثة مبرراً ذلك بأن هناك دواعٍ أمنية للتحفظ على كافة مجريات الواقعة، لحين القبض على الهاربين، وإنهاء كافة الإجراءات الرسمية وتحويلهم للقضاء.