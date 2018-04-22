الماجد: لا يجوز خروج الموظفين قبل نهاية الدوام
حذَّر قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، من تساهل الموظفين في الخروج قبل نهاية الدوام بلا إذن أو حاجة وضرورة شديدة.
ورد في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة الليلة عن حكم خروج موظف، يعمل بشركة، وينجز أعماله قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين، فهل يجوز له الانصراف من العمل في هذه الحالة؟ قائلًا: ” يجوز للموظف أن يغادر مقر العمل بشرطين: الأول: إذن الرئيس المباشر، الذي ينبغي أن يكون أذنه بدون محاباة. وثانيًا: ألا تكون هناك حاجة للعمل.
وتابع: في هذا شأن هناك محاباة لبعض الموظفين والعاملين؛ إذ يقومون بأداء مهام لمديريهم ورؤسائهم في العمل، ويقضون لهم مصالحهم الخاصة؛ فيُسمح لهم بالانصراف، وتُحمَّل أعمالهم على الموظف الآخر.
وأضاف الماجد: هذا لا يجوز، لا للمدير أن يفعل هذا، ويقوم بتشغيل الموظف لمصالحه الخاصة، ولا يجوز أيضًا للموظف أن يستفيد لقاء خدماته للمدير والرئيس المباشر بالحصول على أذونات بالخروج.
abdul[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 1 ساعة
لامانع، يخرج الموظف قبل ساعة او ساعتين كل ما خلّص العمل. تجمع كلها علي مدار السنة ويقضيها الموظف اما من عطلاته الاسبوعية، او تخصم من ايام اجازاته السنوية. وان لم يستوفها فتحسم من مرتبه. نو فْرِ لنْتش. لا ضرر ولا ضرار في الوظائف.