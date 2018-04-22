رئيس النصر يتوعد سامي الجابر والأخير يرد

طلال الغامدي(صدى):

خرج رئيس نادي النصر ، سعود آل سويلم ، عن صمته ، حيث رد على الهجوم الذي شنه رئيسي الهلال والأهلي .

وقال ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : للأخ سامي الجابر تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لانريد في المحلي، ونصيحتي لك لاتجدد عقد أقل من خمس سنوات .

ورد الجابر على تغريدة آل سويلم، قائلا : ” أنت الآن حل مشكلة الحرمان من التسجيل لفترتين وبعدها نتفاهم “.