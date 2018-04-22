وفاة طفل بسبب سيارة ” أيس كريم ” جنوب حائل

علي العنزي(صدى):

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، حتفه يوم أمس السبت ، بسبب سيارة بيع مثلجات ، بقرية عقلة بن داني ، الواقعة على بعد 100 كم جنوب حائل ، دهسًا .

وكان الحادث قد وقع مساء يوم أمس ، عندما توقفت السيارة لبيع المثلجات للأطفال ، وفور تحركها قامت بدهس طفل ، ولم يتوقف قائد المركبة ، حيث فر هاربًا بسرعة خارج القرية .

وتصدر الجهات الأمنية بيانًا رسميًا بشأن الواقعة ، بعد تحديد موقع المركبة ، خلال الساعات المقبلة .