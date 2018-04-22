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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة طفل بسبب سيارة ” أيس كريم ” جنوب حائل

وفاة طفل بسبب سيارة ” أيس كريم ” جنوب حائل
علي العنزي(صدى):

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، حتفه يوم أمس السبت ، بسبب سيارة بيع مثلجات ، بقرية عقلة بن داني ، الواقعة على بعد 100 كم جنوب حائل ، دهسًا .

وكان الحادث قد وقع مساء يوم أمس ، عندما توقفت السيارة لبيع المثلجات للأطفال ، وفور تحركها قامت بدهس طفل ، ولم يتوقف قائد المركبة ، حيث فر هاربًا بسرعة خارج القرية .

وتصدر الجهات الأمنية بيانًا رسميًا بشأن الواقعة ، بعد تحديد موقع المركبة ، خلال الساعات المقبلة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 46042 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفع به لوالديه ويحسن عزاهم ,, آمين ,,

,, راع السياره سينال عقابه سريعاً ,,

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