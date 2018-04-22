وفاة طفل بسبب سيارة ” أيس كريم ” جنوب حائل
لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، حتفه يوم أمس السبت ، بسبب سيارة بيع مثلجات ، بقرية عقلة بن داني ، الواقعة على بعد 100 كم جنوب حائل ، دهسًا .
وكان الحادث قد وقع مساء يوم أمس ، عندما توقفت السيارة لبيع المثلجات للأطفال ، وفور تحركها قامت بدهس طفل ، ولم يتوقف قائد المركبة ، حيث فر هاربًا بسرعة خارج القرية .
وتصدر الجهات الأمنية بيانًا رسميًا بشأن الواقعة ، بعد تحديد موقع المركبة ، خلال الساعات المقبلة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46042 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفع به لوالديه ويحسن عزاهم ,, آمين ,,
,, راع السياره سينال عقابه سريعاً ,,