العصيمي: استبعاد أي تأخير متعمدًا من الجهات التعليمية لتعليق الدراسة

علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، الإعلامي مبارك العصيمي، على استبعاد أي تأخير متعمد من الجهات الأكاديمية أو التعليمية في تعليق الدراسة مع وجود تحذيرات الطقس من الجهات المختصة.

وقال ” العصيمي ” لبرنامج mbc في أسبوع اليوم: لا أستطيع القول إنه متعمد؛ لأن الموضوع فيه اجتهاد، وقد تصدر التقارير التفصيلية للحالة الجوية متأخرة؛ فلا أعتقد أن هناك أحدًا يريد إرباك الناس بهذا الشكل.

وأضاف أن مواعيد صدور تقارير الأرصاد الجوية المفصلة في شأن الظروف المناخية تأتي على فترات متفاوتة، وقد تصدر بعد الـ12 ليلاً. لافتًا إلى أن زوال ظروف الحالة الجوية، ومدى تأثيرها أو بقائها، قد يُحدث شيئًا من التردد لدى مسؤولي التعليم في تعليق الدراسة من عدمه.

واستشهد في هذا الصدد بالحالة الجوية الأخيرة التي تم فيها تعليق الدراسة، في الوقت الذي عادت فيه الحالة الجوية إلى طبيعتها من الساعة الـ2 تقريبًا.

وتابع : إن متحدث التعليم إصرار الوزارة على قرار تعليق الدراسة للطلاب دون المعلمين بأن لديهم مهامَّ متعددة غير مهمة التدريس للطلاب في الفصول، مثل إقامة الورش، وزيارات المشرفين، واستكمال ما لديهم من أعمال مكتبية.