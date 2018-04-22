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بالفيديو.. جاسم العثمان يوضح حقيقة دعوة حليمة بولند لزيارة المملكة

بالفيديو.. جاسم العثمان يوضح حقيقة دعوة حليمة بولند لزيارة المملكة
نورة الشهري (صدى):

نفى الإعلامي جاسم العثمان ، الشائعات المتداولة بشأن توجيه الدعوة إلى الإعلامية حليمة بولند ، لزيارة المملكة .

وأوضح أنه لايملك خلفية عن العمل الإعلامي الذي تقوم به بشأن قيادة المرأة للسيارة في المملكة ، مضيفًا في تصريحات له ” كل ما في الأمر أنها قامت بزيارة شركة دار ألفا للإعلام، التي أعمل بها مستشارًا، وتقدِّم خدمات إعلامية ” .

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاتبررون ولاتنكرون انتم من خرب البلد

حاشيه فاسده والله المستعان.

[ عدد التعليقات: 9931 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعــد إيــــــــش .؟. بعــد خــــــــراب مـالـــــــــطَه .🤔😠.

[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 1 ساعة

هي حليمة بولاند مغضوب عليها في المملكة اكثر من ريهانا وجون ترافولتا ؟ مش قادر افهم وش اللي صاير.

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