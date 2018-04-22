بالفيديو.. جاسم العثمان يوضح حقيقة دعوة حليمة بولند لزيارة المملكة
نفى الإعلامي جاسم العثمان ، الشائعات المتداولة بشأن توجيه الدعوة إلى الإعلامية حليمة بولند ، لزيارة المملكة .
وأوضح أنه لايملك خلفية عن العمل الإعلامي الذي تقوم به بشأن قيادة المرأة للسيارة في المملكة ، مضيفًا في تصريحات له ” كل ما في الأمر أنها قامت بزيارة شركة دار ألفا للإعلام، التي أعمل بها مستشارًا، وتقدِّم خدمات إعلامية ” .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتبررون ولاتنكرون انتم من خرب البلد
حاشيه فاسده والله المستعان.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9931 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعــد إيــــــــش .؟. بعــد خــــــــراب مـالـــــــــطَه .🤔😠.
abdul[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 1 ساعة
هي حليمة بولاند مغضوب عليها في المملكة اكثر من ريهانا وجون ترافولتا ؟ مش قادر افهم وش اللي صاير.