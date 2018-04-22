بالفيديو.. جاسم العثمان يوضح حقيقة دعوة حليمة بولند لزيارة المملكة

نورة الشهري (صدى):

نفى الإعلامي جاسم العثمان ، الشائعات المتداولة بشأن توجيه الدعوة إلى الإعلامية حليمة بولند ، لزيارة المملكة .

وأوضح أنه لايملك خلفية عن العمل الإعلامي الذي تقوم به بشأن قيادة المرأة للسيارة في المملكة ، مضيفًا في تصريحات له ” كل ما في الأمر أنها قامت بزيارة شركة دار ألفا للإعلام، التي أعمل بها مستشارًا، وتقدِّم خدمات إعلامية ” .