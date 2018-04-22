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الأهلي يرفع شكوى رسمية للجنة الانضباط لملاحقة المتجاوزين

الأهلي يرفع شكوى رسمية للجنة الانضباط لملاحقة المتجاوزين
ماجد محمد(صدى):

أكدت إدارة النادي الأهلي ، برئاسة ماجد النفيعي ، تمسكها الكامل بالحفاظ على حقوقها القانونية والتعاقدية مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .

وأشارت في بيان لها ، إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة ، والتي أقرتها اللوائح ذات الصلة ، والتي تضمن وتعزز الحفاظ على حقوق النادي .

وقررت إدارة النادي ، التقدم رسميًا بشكوى للجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ، لتطالب فيها بإجراءات صارمة مع كل المتحاوزين ، لضمان سلامة وعدالة المنافسة .

 


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