شاهد.. فتاة توقظ إخوانها لصلاة الفجر بطريقة غريبة

نورة الشهري (صدى):

في لفتة مؤثرة ، حرصت فتاة على إيقاظ إخواتها لحثهم على المواظبة في أداء صلاة الفجر ، حيث كانت تطفئ المكيف عليهم إذا لم يستيقظوا .

ودونت الفتاة رسالة مختصرة على ورقة وجهتها إلى إخوانها قالت بها ” إذا احتريت وقمت تشغل المكيف تذكر .. نار جهنم أشد حرًا وصل يا روح أختك ! ” .