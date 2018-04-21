شاهد.. فتاة توقظ إخوانها لصلاة الفجر بطريقة غريبة
في لفتة مؤثرة ، حرصت فتاة على إيقاظ إخواتها لحثهم على المواظبة في أداء صلاة الفجر ، حيث كانت تطفئ المكيف عليهم إذا لم يستيقظوا .
ودونت الفتاة رسالة مختصرة على ورقة وجهتها إلى إخوانها قالت بها ” إذا احتريت وقمت تشغل المكيف تذكر .. نار جهنم أشد حرًا وصل يا روح أختك ! ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46039 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو ,,
,, بارك الله فيها ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدها ❤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8491 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقها
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2657 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو عليها 👍🏻
الله يحفظها ويخليها لهم❤️
دهر⏳[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 56 دقيقة
ماشاء اللّه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9928 ] نشر منذ 8 دقائق
ماشـــــاء اللّه بارك الله فيـــــها .