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شاهد.. فتاة توقظ إخوانها لصلاة الفجر بطريقة غريبة

شاهد.. فتاة توقظ إخوانها لصلاة الفجر بطريقة غريبة
نورة الشهري (صدى):

في لفتة مؤثرة ، حرصت فتاة على إيقاظ إخواتها لحثهم على المواظبة في أداء صلاة الفجر ، حيث كانت تطفئ المكيف عليهم إذا لم يستيقظوا .

ودونت الفتاة رسالة مختصرة على ورقة وجهتها إلى إخوانها قالت بها ” إذا احتريت وقمت تشغل المكيف تذكر .. نار جهنم أشد حرًا وصل يا روح أختك ! ” .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46039 ] نشر منذ 1 ساعة

حلو ,,

,, بارك الله فيها ,,

[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسعدها ❤

[ عدد التعليقات: 2657 ] نشر منذ 1 ساعة

كفو عليها 👍🏻
الله يحفظها ويخليها لهم❤️

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 56 دقيقة

ماشاء اللّه

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