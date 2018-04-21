ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة على طريق مكة – جدة

نايف السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة ممثلة بقسم شرطة الجنوبية مع 5أشخاص صومالي وتشادي وسعودي، عثر بحوزتهم على عرق مسكر ومبالغ مالية مجهولة وبطاقات شحن هواتف.

وقالت مصادر إعلامية : أثناء قيام رجال دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعملهم المعتاد على طريق مكة – جدة السريع، استوقفوا مركبة من نوع كورلا بقيادة شخصين من جنسية صومالية بعد الاشتباه بهما.

وأضافت : ترجل المرافق من المركبة وأطلق ساقيه للريح هاربًا بعد إيقاف العربة؛ ما استدعى اللحاق به والسيطرة عليه وإخضاعه، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على مبلغ مالي يتجاوز 26 ألف ريال وعدد من بطاقات شحن الإنترنت، وسلم الأشخاص والمضبوطات لشرطة الجنوبية.

كما استوقف رجال القوة الخاصة وعلى الطريق نفسه، مركبة من نوع كامري بقيادة مقيم تشادي الجنسية بعد الاشتباه فيه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 35 قارورة عرق مسكر، وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة الجنوبية.