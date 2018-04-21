زمن الغفوة

هذه الحركة لم تكن أبدا حركة دينية بقدر ماكانت حركة سياسية لها أهداف خبيثة وأساليب أخبث.

مصطلح (الصحوة) بحد ذاته كذبة فلم تكن صحوة دينية بل كانت صحوة نفاق يتخذ من الدين عبائة ليمرر أهداف مرسومة تخطط للسيطرة على الحكم عن طريق كسب الجماهير والتذرع في ذلك بحراسة الفضيلة.

ولو عدنا بالتاريخ للخلف سنجد حركات مماثلة سادت ثم بادت في حقبة زمنية قصيرة لأن مابني على باطل فهو باطل.

بداية هذه الحركات كانت في زمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما إنشق نصف جيشه واستوطنوا منطقة (حروراء) وأعلنوا الحرب على علي ومعاوية رضي الله عنهما بحجة انهم كفار وتم تسميتهم في التاريخ بـ(الخوارج) وتبعهم عدد من الجهلة وكانت هزيمتهم في معركة النهروان الخالدة.

ومالبثت أن ظهرت هذه الفرقة من جديد واستمرت بينهم وبين المسلمين عدد من المعارك والوقائع إلى يومنا هذا.

وكل هدفهم ليس نصرة الإسلام لأن الإسلام منهم براء ولكن هدفهم هو كيف ينتصرون بالإسلام.

أما في وقتنا المعاصر فقد ظهرت النسخة الحديثة من الخوارج بمسمى (الصحوة)

بدأت سيطرتهم على الجماهير عن طريق تغلغلهم داخل المؤسسة التعليمية وبث أفكارهم في المناهج الدراسية فنشأ جيل يؤمن أشد الإيمان بأفكارهم وأنها جزء لايتجزأ من العقيدة الإسلامية.

وبدأ إنكشاف أمرهم إبان حرب الخليج الثانية إذ قاموا بتكفير الحكام والتحريض ضد الدولة وتشجيع العوام على الخروج على الحاكم ولكن بطرق ملتوية .

ولا تجد الرجل منهم إلا عابسا متجهما يحارب كل ألوان الحياة وعندما يستفتى في أمر يذهب إلى أضيق السبل ويختار أصعب الترجيحات ويستدل بقول فلان وفلان ويترك قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

هذا الفكر الخبيث هو من جعل أبنائناء لقمة سائغة لهؤلاء الدجالين فأصبحوا يوجهونهم لخوض الحروب والتآمر على أوطانهم وكأنهم دمى تتحرك عن بعد.

وإلا كيف بشخص يقول أنه مسلم ويغدر بمسلم وكيف بشخص يقول أنه مسلم يقتل أمه وآخر يقتل خاله وآخر يقتل إبن عمه ….. الخ.

وفي العهد الجديد تم تتبع هذه الفئة المارقة وكشف سجلاتهم لذلك تراجع الكثير من رموز الصحوة عن مواقفهم السابقة ولأ أظنه إلا إستراحة لترتيب صفوفهم من جديد فلماذا لا يحاسبون هؤلاء المرتزقة وأعداء الدين والوطن ولماذا يترك لهم الحبل على الغارب ليعبثوا بالشبهات ويدعون أنهم باب الفتنة الموصد.

أما يكفينا ثلاثة عقود إنقضت ونحن خلف هؤلاء الكهنه؟