قتلى من الحوثيين في غارات لطيران التحالف العربي بجبهة صرواح

سعيد العجل(صدى):

قام الجيش الوطني والمقاومة الشرعية مدعومة بطيران التحالف في محور علب بالهجوم علي المليشيات الحوثية الإيرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في المقاتلين والمعدات وطهرت العديد من المناطق المشرفة علي مدينة باقم مقيرعة ال حافظ المدورة الحمراء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارة جوية طقماً كان يحمل تعزيزات للانقلابيين وسط صرواح، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 9 من عناصر المليشيات وتدمير الطقم بالكامل.

وأضاف بأن المقاتلات استهدفت بغارة أخرى تجمعًا للمليشيا الإيرانية بذات المنطقة، وأسفرت الغارة عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.