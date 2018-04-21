” آل الشيخ ” : ميثاق الشرف حيوحشنا
وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستشار تركي آل الشيخ ، ردًا على معارضي ميثاق الشرق الذي طلبه رؤساء الأندية .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤساء الأندية ، ومن لايرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار .
وتابع مضيفًا ” وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية ، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم .. ميثاق الشرف حيوحشنا ” .
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ميثاق الشرف الرياضي نادي الهلال زرقه في هيئة ال الشيخ .