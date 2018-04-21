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” آل الشيخ ” : ميثاق الشرف حيوحشنا

” آل الشيخ ” : ميثاق الشرف حيوحشنا
نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستشار تركي آل الشيخ ، ردًا على معارضي ميثاق الشرق الذي طلبه رؤساء الأندية .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤساء الأندية ، ومن لايرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار .

وتابع مضيفًا ” وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية ، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم .. ميثاق الشرف حيوحشنا ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 40 دقيقة

ميثاق الشرف الرياضي نادي الهلال زرقه في هيئة ال الشيخ .

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