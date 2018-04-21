فتاة عشرينية تنتحر بدورة مياه مول تجاري في جدة

نايف السالم(صدى):

أكد إخصائي طوارئ رياض الغامدي على وجود حالات تعنيف سيدات تستقبلها المستشفيات، إما من الأب أو الزوج، مما يؤدي إلى الانتحار.

وقال الغامدي، إن فتاه عشرينية وصلت مصابة بثلاثة جروح قطعية في معصمها، أحدهم تسبب في نزيف لها.

وأوضح أن الفتاه هربت من والدها، الذي يعنفها، من مدينة إلى أخرى تقطن بها والدتها، وعندما وصلت إلى مدينة والدتها علمت أن والدها قام بالإبلاغ عنها، فلجأت إلى أحد المولات بمدينة جدة.

وأضاف أن الفتاة دخلت إلى دورة المياه بالمول وقامت بمحاولة الانتحار، وصادف قيامها بالمحاولة دخول نساء أخريات شاهدن الدم يسيل من أسفل باب دورة المياه، وقمن بإبلاغ الجهات المعنية، التي اتخذت اللازم فورًا.