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” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام أغذية تتعارض مع الوارفارين

” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام أغذية تتعارض مع الوارفارين
عادل الحربي (صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء ، من المواد الغذائية والعشبية التي يتعارض تناولها مع استخدام دواء ” الوارفارين ” والذي يعد أحد الأدوية المسيلة للدم .

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى أن الوارفارين يتعارض مع الثوم والزنجبيل وعصير التوت البري وعصير الجريب فروت ونبات الجنكة ، وهي الأغذية التي قد تسبب فرطًا في سيولة الدم وتؤدي إلى النزيف .

ولفتت ، إلى أن هناك بعض المواد الغذائية التي تؤدي إلى تقليل سيولة الدم وتؤدي إلى جلطات دموية ، مثل نبتة سانت جونز ، والجينسينج ، والخضراوات الورقية والكبدة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 1 دقيقة

باليت لو تخلون هذا الخبر على الصفحة الرئيسية
فيها معلومات جديدة
وفيه بعض كبار السن ومرضى القلب يستخدمون الأدوية المسيلة للدم
ومايعرفون وش المواد اللي تضرهم الله يحفظهم

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