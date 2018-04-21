” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام أغذية تتعارض مع الوارفارين
حذرت هيئة الغذاء والدواء ، من المواد الغذائية والعشبية التي يتعارض تناولها مع استخدام دواء ” الوارفارين ” والذي يعد أحد الأدوية المسيلة للدم .
وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى أن الوارفارين يتعارض مع الثوم والزنجبيل وعصير التوت البري وعصير الجريب فروت ونبات الجنكة ، وهي الأغذية التي قد تسبب فرطًا في سيولة الدم وتؤدي إلى النزيف .
ولفتت ، إلى أن هناك بعض المواد الغذائية التي تؤدي إلى تقليل سيولة الدم وتؤدي إلى جلطات دموية ، مثل نبتة سانت جونز ، والجينسينج ، والخضراوات الورقية والكبدة .
معلمة[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 1 دقيقة
باليت لو تخلون هذا الخبر على الصفحة الرئيسية
فيها معلومات جديدة
وفيه بعض كبار السن ومرضى القلب يستخدمون الأدوية المسيلة للدم
ومايعرفون وش المواد اللي تضرهم الله يحفظهم