بالصور.. ” نور بيشة ” ينظم دورات علمية متخصصة

سياف الشهراني(صدى):

اختتم مكتب الدعوة بشمال محافظة بيشة ” نور ” ، ومركز أمن المنشآت بالمحافظة، الخميس الماضي، الموافق 3/8/1439هـ، برنامج ” دورة العلم الواجب ” في شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة؛ التي تُعنى بتعليم أساسيات الدين مما لا يسع المسلم جهله.

وأوضح رئيس مكتب شمال بيشة، الشيخ محمد بن شعلان الأكلبي، أنه تمت دعوة الجهات الأمنية في المحافظة؛ للمشاركة وترشيح منسوبيها.

وأضاف: حظيت الدورة باهتمام مسؤولي ومدراء الجهات الأمنية لعلمهم بالحاجة لها، فرشحت سبع جهات من منسوبيها لحضور الدورة، حيث تعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها للجهات الأمنية في المنطقة.

وتابع: أن المكتب وقع عقود شراكة مجتمعية مع الجهات الأمنية، قدم من خلالها الخدمات الدعوية لهم من دروس ودورات ومحاضرات.

وشكر رئيس مكتب ” نور ” ، قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير، العميد حزام بن محمد الفهادي؛ لاستضافة هذه المبادرة النوعية.

وتقدم بالشكر لمدراء الجهات الأمنية المشاركة، وللمشايخ المحاضرين، مؤكدًا على أهمية مثل هذه البرامج التي تسهم في رفع المستوى الثقافي والعلمي لدى هذه الشريحة الغالية على قلوبنا شريحة رجال الأمن.

