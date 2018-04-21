وظائف شاغرة لخريجي جامعة تبوك في مشروع نيوم
أتاحت جامعة تبوك ، مجموعة من الوظائف الشاغرة ، لخريجي الجامعة من المواطنين ، لحملة درجة البكالوريوس والمؤهلين بالتخصصات الهندسية والعلمية ، وذلك للعمل بمشروع نيوم في تبوك ، وذلك وفقًا للتخصصات التالية :
– إدارة المشاريع (Project Managers/Directors).
– إدارة الإنشاءات (Construction Managers).
– نظم الجدولة (Schedulers).
– تقدير التكاليف (Estimators).
– مراقبة المستندات (Document Controllers).
– هندسة التكاليف (Cost Engineers).
ولفتت الجامعة ، إلى أنه على الراغبين بالتقديم ، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني : [email protected] ، مع ضرورة كتابة كود الوظيفة المذكور داخل الإعلان .
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