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وظائف شاغرة لخريجي جامعة تبوك في مشروع نيوم

وظائف شاغرة لخريجي جامعة تبوك في مشروع نيوم
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة تبوك ، مجموعة من الوظائف الشاغرة ، لخريجي الجامعة من المواطنين ، لحملة درجة البكالوريوس والمؤهلين بالتخصصات الهندسية والعلمية ، وذلك للعمل بمشروع نيوم في تبوك ، وذلك وفقًا للتخصصات التالية :

– إدارة المشاريع (Project Managers/Directors).

– إدارة الإنشاءات (Construction Managers).

– نظم الجدولة (Schedulers).

– تقدير التكاليف (Estimators).

– مراقبة المستندات (Document Controllers).

– هندسة التكاليف (Cost Engineers).

ولفتت الجامعة ، إلى أنه على الراغبين بالتقديم ، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني : [email protected] ، مع ضرورة كتابة كود الوظيفة المذكور داخل الإعلان .


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